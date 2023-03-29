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7.6'nın şoke eden görüntüsü! 1.5 metre çöken yol mahalleyi ikiye ayırdı!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Salyan Mahallesinde 6 Şubat depremlerinde oluşan çökme sonucu, yolun iki tarafı arasında 1.5 metre civarında yükseklik farkı meydana geldi. Vatandaşlar çöken yolda ulaşımı merdivenden inip çıkarak sağlıyor

Giriş: 29.03.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntü! Deprem yolu ikiye ayırdı, ulaşım merdivenle sağlanıyor
7.6'nın şoke eden görüntüsü! 1.5 metre çöken yol mahalleyi ikiye ayırdı!
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AA

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 hanenin bulunduğu Göksun ilçesinin Salyan Mahallesi de ağır hasar aldı.

MAHALLE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

AA'da yer alan habere göre depremler sonucu mahallede 3 evin dışında tüm evlerde büyük hasar meydana geldi. Mahallenin içinde ise arazi ve yollarda yarık, çökme ve yükselmeler oluştu.

YOL 1.5 METRE YÜKSELDİ

Mahalle içindeki yolun iki tarafı arasında genişliği yaklaşık 1 metre olan 1.5 metre civarında yükseklik farkı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, çökme oluşan yerlerde yolun diğer tarafına geçmek için ahşap merdivenler kullanıyor.

"ASIL HASAR İKİNCİ DEPREMDE OLDU"

Mahalle sakinlerinden Serkan Zor, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde mahallelerinin hasar görmediğini, asıl hasarın ikinci depremde meydana geldiğini söyledi.

"3 METRELİK YARIKLAR OLUŞTU"

Zor, "Yarıklar, yüzey kırıkları da depremden sonra oluştu. Bunların derinliği yaklaşık 3 metre. Mahallenin içinden geçiyor bunlar, mahallede bir yerden başka bir yere gitmek için merdiven dayamak gerekiyor. Ancak o şekilde geçebiliyoruz" dedi.

"MAHALLE ÇADIR VE KONTEYNERLERDE KALIYOR"

Artçı sarsıntılar sonrası yarıkların bir kısmının toprakla dolduğunu anlatan Zor, mahallede can kaybı ise bulunmadığını dile getirdi. Mahalle sakinlerinin çadır ve konteynerlerde kaldığına işaret eden Zor, "Küçükbaş hayvanlarımız vardı 60 tane. Kırığın olduğu yerde hepsi enkaz altında kalıp öldü. Birçok evde büyükbaş hayvanlar vardı, sağ çıkardıklarımız 3-4 tane. Kalan hepsi öldü" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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