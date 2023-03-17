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60 kişi gözaltında! İcra müdürlüklerinde ihale operasyonu!

İstanbul ve 4 ildeki icra müdürlüklerinde, taşınmaz satışı ihalelerine katılmak isteyen kişileri tehditle vazgeçirerek, anlaşmalı kişilerin kazanmasını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 60 kişi gözaltına alındı

Giriş: 17.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 60 kişi gözaltında! İcra müdürlüklerinde ihale operasyonu! - İhale çetesi
60 kişi gözaltında! İcra müdürlüklerinde ihale operasyonu!
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DHA

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, icra müdürlüklerinde düzenlenen ihalelere fesat karıştıranlara yönelik çalışma başlattı.

BASKI VE TEHDİTLE VAZGEÇİRME SUÇU

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda icra müdürlüklerinde taşınmaz satış ihalelerine katılmak isteyenleri baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçiren, anlaşmalı kişilerin şartları ve fiyatları belirlemesini sağlayan 60 şüpheli tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Şüphelilerin ihaleleri anlaştıkları kişilerin kazanmasını sağlayarak, devleti zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından bu sabah İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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