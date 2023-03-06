5. kattan taksicinin üzerine düştü!

DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi´nde meydana geldi.

EVDEN ALMASI İÇİN TAKSİCİYİ ARADI DHA'da yer alan habere göre apartmanın 5´inci katında oturan G.A. (19) adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.´yi aradı.

HEMEN AŞAĞI İNECEĞİNİ SÖYLEDİ B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi.

YAKALAMAYA ÇALIŞTI ÜZERİNE DÜŞTÜ Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.´yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.´nin üzerine düştü.

İKİSİ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.