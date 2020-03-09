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Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı!

Yunanistan sınırında kan donduran görüntüler kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, kara sınırlarına girenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra, bazı Yunan köylülerin de traktörlerle göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, traktöre binen köylülerin tel örgü çekilen sınır hattı boyunca Türkiye tarafındaki göçmenlere tarım ilacı sıktığı görülüyor

09.03.2020 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
edirne
DHA

 

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için binlerce göçmenin bekleyişi Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su ile sert müdahalesi de yer yer devam ediyor.

 

DHA'nın haberine göre, bugün ise Yunan asker ve polisinin gözetiminde, sınırın Türkiye tarafına sokulan traktörlerle tel örgüler arkasında bekleyen göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıkıldı.

AŞIRI SAĞCILARIN YAPTIĞI İDDİASI

Sınır hattı boyunca tarım ilacı sıkılmaya devam edildiği görülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkiye yol açarken, çekim yapanların ise güldüğü duyuldu.

Tarım ilacının, Yunanistan´da yaşayan aşırı sağcılar tarafından sıkıldığı iddia edildi. Traktörden tarım ilacı sıkılırken, bölgede bulunan Yunan asker ve polislerinin müdahale etmediği görüldü.

 

 

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