05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 19 Mayıs 2018´de Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38),kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyma n (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti.
DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı.
Silah seslerini duyan mahalle halkının ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda çok sayıda kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.
4 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Son sözü sorulan Hamza Sakin, "Ben olayı tasarlamadım. Aniden gelişti. Takdir yüce mahkemenizindir" dedi. Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi de Hamza Sakin´in paranoid şizofreni hastası olduğunu savunarak, hastalığın suça etki edip etmediğine dair İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan yeni rapor alınmasını talep etti.
Mahkeme heyeti ise dava dosyasında, sanığın paranoid şizofreni olmadığına dair rapor bulunduğunu bildirerek, avukatın talebini kabul etmedi. Ardından da sanık Hamza Sakin´i, 'kasten öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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