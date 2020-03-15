15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı Türkiye'de şu ana kadar 6 kişide virüse rastlandı. Son olarak ise umreden dönen bir kişide virüse rastlandı. Bugün ise umreden dönen yolcuların Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı kaydedildi.
Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine’den Ankara’ya havalanan Türk vatandaşları ise, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmaya başladı.
İlk uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.
YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ BAŞKENTE İNİYOR
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, gece saatlerinden itibaren 6-7 uçak başkente iniş yaptı. Toplamda ise 22 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak.
Başkentte inecek kişi sayısı ise 4 bin 500 ile 5 bin olacak. Bu kişiler ise 14 gün boyunca boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altında olacak.
Öte yandan Konya Havalimanı'na da 2 bin 500 umre yolcusunun indirilmesi planlanıyor. Burada yapılacak kontrollerde ateşi olanlar hastaneye, kalanlar da yurtlara gönderilecek.
İKİ KENTTE ŞU ANA KADAR 5 YURT BOŞALTILDI
Öte yandan Ankara'da 3 öğrenci yurdu, Konya'da da 2 yurdun umreden gelenler için boşaltıldığı öğrenildi.
Ankara ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
TOPLAM: 5392
Konya ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
TOPLAM: 4938
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