İHA

Diyarbakır Valiliği, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı Mahallesi kırsalında başlatılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre açıklamada, “Söz konusu operasyonda; 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 1 ton 207 kilogram esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Skunk bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.