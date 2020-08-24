DHA

İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ YPG mensubu olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H.'nin Menderes ilçesinde olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, ilçede mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.