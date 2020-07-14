İstanbul'dan İnebolu'ya giden Abdullah Haçat (50) idaresindeki 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.

AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü Abdullah Haçat, muavin Semih Zorlu (20),ikinci şoför İlhan Özçelik (35),Mustafa Er (50),Songül Yapıcı (21),Sercan Sarıgöz (28),Mustafa Budak (54),Murat Erdem Atacan (42),Meryem Atacan (36),Hamza Atacan (1),Zehra Atacan (5) ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, muavin Semih Zorlu'nun kolunun koptuğu, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.