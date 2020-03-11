Yılmaz Vural futbolseverleri korkuttu! TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk olan Akhisarspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken karşılaşma sonunda yürekler ağızlara geldi! Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Statta bekleyen 112 Acil Servis ekibi, ambulansla Vural'ın bulunduğu yedek kulübesine kadar giderek deneyimli teknik adama müdahale etti. Tansiyonu düştüğü belirlenen Vural'a dilaltı hapı verildi. Bir süre yedek kulübesinde oturarak dinlenen Yılmaz Vural, daha sonra soyunma odasına gitti.

Geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, Şubat 2020'de Akhisarspor'un başına geçmişti. Akhisarspor, Yılmaz Vural yönetiminde büyük bir çıkış yakalarken çıktığı 8 maçta 5 galibiyet aldı ve puanını 44'e yükselterek 4. sıraya kadar yükseldi. Akhisarspor, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı 33. takım oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Bursaspor'da üç, Antalyaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Adana Demirspor'da ikişer kez görev aldı.