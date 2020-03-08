08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkân, açık artırma ile satılacak.
Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkân Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.
SATIŞA ÇIKIŞ FİYATI: 11.8 MİLYON TL
DHA'da yer alan habere göre 16 metrekare olan dükkânın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkân, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.
"KAPALI ÇARŞI'NIN TAŞI TOPRAĞI ALTIN"
Satış bedelinin öğrenen vatandaşlardan Ece Pirya, "Burası gerçekten altın değerinde. Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa diye düşündük. Kısa bir sürede satılacağını düşünüyorum. Kapalıçarşı öyle bir yer ki taşı toprağı altın" dedi.
"BENİM OLSA SATMAZDIM"
Abdülkerim Özkartal ise "Kapalıçarşı eşi bulunmayan bir turistik mekan. Bence tarihi yerlerin değeri parayla ölçülen yerler değil. Ben olsam o parayı da vermem, satmam da. Şahıslar alsa bile mutlaka bir hatırası vardır. Ya dededen ya babadan kalmadır. Yılların çalışma yeri burası. Benim olsaydı ben satmazdım" diye konuştu.
TESCİLLİ ESKİ ESER KAYDI VAR
Verilen ilana göre, dükkânın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.
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