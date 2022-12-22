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Yenge katili kendisini savundu!

Zonguldak'ta ağabeyiyle çıkan tartışmada araya giren yengesi Derya Tunçdemir´i tüfekle vurarak öldüren Ersin Tunçdemir´in, hazırlanan iddianamede 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Tunçdemir ise olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi

Giriş: 22.12.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yengesini tüfekle öldürdü, kaza oldu dedi! - Son dakika haberler
Yenge katili kendisini savundu!
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DHA

Zonguldak'ta olay, 10 Eylül'de, Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin Tunçdemir ile kardeşi Ersin Tunçdemir arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEĞİ ALIP KARDEŞİNİ BEKLEDİ

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Derya Tun&ccedil;demir ve eşi Engin Tun&ccedil;demir.
Öldürülen Derya Tunçdemir ve eşi Engin Tunçdemir.

DHA'da yer alan habere göre daha sonra Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi.

ARAYA GİREN YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir, iddiaya göre Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. Ersin Tunçdemir'in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir yaralandı. Evdeki akrabaları yaralıya ilk müdahalede bulunup hastaneye götürdü ancak Derya Tunçdemir hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN TÜFEĞİ ALMIŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ersin Tunçdemir soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Engin Tunçdemir ile babasının evi terk etmesinden dolayı tartıştıklarını, eve gittiğini, ağabeyinin peşinden geldiğini düşünerek kendini savunmak için tüfeği aldığını söyledi.

"KAZA SONUCU MEYDANA GELDİ" DEDİ

Yengesini &ouml;ld&uuml;ren Ersin Tun&ccedil;demir.
Yengesini öldüren Ersin Tunçdemir.

Ersin Tunçdemir, odaya bir akrabasının girdiğini daha sonra kapıyı iterek yengesi Derya Tunçdemir'in de geldiğini ifade etti. Derya Tunçdemir'in hiçbir şey söylemeden tüfeğin namlusunu tuttuğunu bu esnada tüfeğin nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde ateş aldığını ileri süren Ersin Tunçdemir, yengesinin vurularak yere düştüğünü, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti.

ÇOCUĞUNU ALMAK İÇİN EVE GİTMİŞ

Kardeşi Ersin ile tartıştıklarını onaylayan Engin Tunçdemir, eşinin eve çocukları almak için çıktığını, Ersin Tunçdemir'in eşini vurduğunu duyduğunu ve yaşadıkları bölgeye sürekli vahşi hayvan geldiği için silahın sürekli dolu tutulduğunu söyledi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

İddianamede, yakın mesafeden atış yapıldığı ve Derya Tunçdemir'in ölüm sebebinin vücuduna isabet eden saçma tanelerinin meydana getirdiği yaralanma ve kırıkların olduğu ifade edildi. Tunçdemir´in bedeninden 35 saçma tanesi çıkarıldığına da yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Savcılık, Ersin Tunçdemir'in tüfeği bilerek ve isteyerek eline aldığını, Engin Tunçdemir'e yönelse de araya giren yengesini kasten öldürdüğüne kanaat getirerek, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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