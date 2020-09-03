Yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.