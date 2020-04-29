DHA

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor.

Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye yabani hayvanların girişini önlemek için takılan kapı şimdi koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kullanılıyor. Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar, önce kapıyı açıyor daha sonra araçlarıyla köye giriş yapıyor ve ardından kapıyı tekrar kapatarak, köyde izole oluyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

'YABANCILARI ENGELLEMİŞ OLUYORUZ'

Köy sakinlerinden Halit Yılmaz, köprünün çok eski olduğunu belirterek, "Yabani hayvanlar ve köpekler, bağlara, bahçelere zarar veriyordu. O nedenle bu kapı yapıldı. Şimdi de koronavirüs salgını çıktı, bu kapı sayesinde yabancıların giriş çıkışlarını da engellemiş oluyoruz" dedi.

'KÖYDEN ÇIKARKEN KAPIYI KAPATIYORUZ'

Köyde yaşayan tanıdıklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Ahmet Şimşek ise, "Bu köprü, köyün tek giriş noktası olduğu için mecbur burayı kullanıyoruz. Zamanında köye yabani hayvanların girmemesi için kapı yapıldı, şimdi de yabancıların girişi de engellenmiş oluyor. Kapıyı açıyoruz, sonra köyden çıkarken kapatıyoruz" diye konuştu.

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