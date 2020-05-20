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Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, Kadir Gecesi nedeniyle geceye özel sosyal medya üzerinden canlı yayın programı düzenledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle kapalı olan ve 29 Mayıs’ta açılacağı öngörülen camide düzenlenen ve katılımcıların maske dahi takmadığı gözlenen programa İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe Vaizi Ekrem Akbaş, Şef Refik Altuntaş ve bazı din görevlilerinin yanı sıra bir grup din görevlisinin katıldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İZNİ OLMADAN CAMİYİ AÇTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında camilerin açılışına ilişkin tarihi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.” demişti.

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