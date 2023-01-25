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Uzman çavuş ve babası gözaltında! Kan davası dehşeti!

Adana'da çobanlık yapan 21 yaşındaki Ahmet Kurt, tartıştığı uzman çavuş C.P. ve babası H.P. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, C.P. ve H.P.'yi gözaltına aldı. Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021'de C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürüp, ortadan kaybolduğu öğrenildi

Giriş: 25.01.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Uzman çavuş ve babası gözaltında! Kan davası dehşeti! - Adana haberleri
DHA

Adana'da olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Ahmet Kurt (21), koyunlarını otlattığı sırada, uzman çavuş C.P. ve babası H.P. ile karşılaştı.

BABA OĞUL OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Kurt ile baba-oğul, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kurt, baba ve oğlundan kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. C.P. ve H.P., olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞ VE BABASI GÖZALTINDA

Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları uzman çavuş C.P. ve babası H.P.'yi gözaltına aldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Baba ve oğlunun, ilk ifadelerinde, Kurt'un koyunları önlerine çıkardığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını öne sürdükleri öğrenildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ahmet Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere Kadıköy Mezarlığı'na götürüldü.

İNTİKAM CİNAYETİ ŞÜPHESİ

Öte yandan 1 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ahmet Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021 yılının kasım ayında, C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürerek ortadan kaybolduğu; cinayetin ise intikam nedeniyle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı belirtildi.

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