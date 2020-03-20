20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çerkezköy'de yaşayan Meryem D., ilk eşinden olan kızı Şükran Nur İ.'yi yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, karnını yumruklayarak dövdü.
DHA'nın haberine göre, minik Şükran'da bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Annesinin baygın halde bulduğu Şükran Nur İ., götürüldüğü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan muayenede, Şükran Nur İ.'nin iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. 'Şüpheli ölüm' raporu düzenleyen doktorlar, polise bildirildi. Bunun üzerine Meryem D. ile eşi A.D. gözaltına alındı. Şükran Nur İ.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Meryem D. ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Meryem D., tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı. Meryem D.'nin ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez yumrukla vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.
KOMŞULARI ŞAŞKIN
Meryem D.n'in komşuları, olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Ailenin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, "Bu insanlar iki yıl oldu buraya taşınalı. Burada hiçbir kötülüklerini ve yaramazlıklarını görmedik. Olaydan bir gün önce kadın çocuğu balkona çıkartıp içeriye alıyordu. Bu iki sefer böyle oldu. Olayın nasıl olduğunu görmedim, polisler geldiğinde gördüm. Çocuğu görüyordum. Tabi biz burada annesiyle görüyorduk. Annesi balkona çıkartıyordu, komşuyuz neticesinde. Bakıyoruz acaba bir sıkıntı mı var, hastası mı var" O gün biraz şüpheliydi çocuğu 2-3 kere balkona çıkardı. Bir tedirginlik vardı kadında sanki, eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı o gün, ama bilemeyiz. O günden sonra görmedim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. Öyle bir şey yapmayacak bir çocuk ve aileydi. Şoke oldum" dedi.
'ÖYLE BİR AİLE DEĞİLLER'
Meryem D. ile aynı apartmanda oturan Ünal Altürk ise, "Olayı akşam duydum. Komşuları aradım. Ben hastaneye gittim, bulamadım. Dün eve geldiğimde arabaları buradaydı. Sonra memleketlerine gittiklerini öğrendim. Burada kiracı olarak oturuyorlardı. Çocuğun yaramazlığı yoktu. Ben üst katta oturuyordum. Öyle bir aile değillerdi. Telefonlara cevap vermediler. Şu an şokta olduklarını duydum. Daireleri kapalı" diye konuştu.
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