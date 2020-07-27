İHA

Olay dün akşam saatlerinde ilçede bulunan sanat sokağında meydana geldi. Özellikle hafta sonu birçok kişi tarafından ziyaret edilen Sanat Sokağı bir anda binlerce arının istilasına uğradı.

İHA'nın haberine göre, iddiaya göre bölgedeki bir kovandan gelen arıları gören vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşların arılar tarafından sokuldukları da öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Arıların Sanat Sokağı'nı istilası cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde arıların sokakta koloni halinde uçmaları ve vatandaşların yaşadığı şaşkınlık görüntülendi.

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