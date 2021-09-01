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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile oynadığı 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yayını ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Milli Takım oyuncularının 3-0’lık galibiyeti İzmir Marşı’nı söyleyerek kutladıkları anların TRT yayınında yer almadığına ilişkin eleştirilere yanıt verildi. Sobacı, maçın resmi yayıncısının Bulgaristan’daki yayın kuruluşu olduğunu vurgulayarak “Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır” dedi.

TRT’yi sansürcülükle suçlayanların görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini bildiğini kaydeden Sobacı, “Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

Sobacı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir” dedi.