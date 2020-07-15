AA

Olayda, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım alanında faaliyet gösteren bir fabrikada, işletmeye ürün getiren TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangının fabrikaya sıçraması üzerine işletmedeki çalışanlar tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü. TIR'da ve fabrikada hasar oluştu.