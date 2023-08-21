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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen Mehtap Dede ormanda aranıyor!

        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan, 42 yaşındaki öğretmen Mehtap Dede'yi arama çalışmaları, telefon sinyalinin kesildiği Bayraklıtepe mevkiindeki ormanda yoğunlaştırıldı. Mehtap Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında bu mevkiide telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:10
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        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede (42), 1.5 yıl önce eşinden boşandı.

        2 KIZIYLA YAZLIK EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre 2 kızı ile birlikte yaşayan Mehtap Dede, kısa bir süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine geldi.

        4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

        17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

        TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

        Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi.

        TELEFON SİNYALİ KESİLDİ

        Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkiindeki ormandan alındığı tespit edildi. Ekiplerin Bayraklıtepe'de yoğunlaştırdığı arama çalışmaları sürüyor.

        #yalova
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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