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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede (42), 1.5 yıl önce eşinden boşandı.

2 KIZIYLA YAZLIK EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre 2 kızı ile birlikte yaşayan Mehtap Dede, kısa bir süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine geldi.

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17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi.

TELEFON SİNYALİ KESİLDİ

Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkiindeki ormandan alındığı tespit edildi. Ekiplerin Bayraklıtepe'de yoğunlaştırdığı arama çalışmaları sürüyor.