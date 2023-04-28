Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı!

İstanbul Taksim'de, 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı

Giriş: 28.04.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı!
Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

DİSK'in öncülüğünde, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı STK temsilcilerinin yer aldığı gruptakiler, ellerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve kırmızı karanfillerle Kazancı Yokuşu'nda toplandı.

AA'da yer alan habere göre çeşitli sloganlar atan grup, olaylarda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Burada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, her yıl burada olmanın ve 1977'de hayatlarını kaybedenleri anmanın sadece bir anıyı ve geleneği yaşatmak olmadığını belirterek, "Bu aynı zamanda geleceğe dair, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğini kurmaya dair kararlılığımız ve irademizi ortaya koyması açısından da önemli" diye konuştu.

Gruptakiler, Çerkezoğlu'nun konuşmasının ardından anıtın önüne alkışlar eşliğinde karanfil bıraktı.

Katılımcılar daha sonra ayrı gruplar halinde Şişhane'ye geçerek 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için anma töreni gerçekleştirdi.

Öte yandan polis ekipleri, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin girişleri, Gezi Parkı çevresi ve Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak
1 Mayıs Maltepe Meydanı'nda kutlanacak
1 Mayıs Maltepe Meydanı'nda kutlanacak
5 sendikadan ortak 1 Mayıs açıklaması
5 sendikadan ortak 1 Mayıs açıklaması
Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.