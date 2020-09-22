DHA

Olay, merkez Seyhan ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi´nin yaşadığı evden, iddiaya göre, silah sesi geldi.

DHA'nın haberine göre, çevredeki diğer işçiler, eve girdiğinde el-Rihabi´nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-Rihabi´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suriyeli kadının av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi.

Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şumen Udey ise sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.