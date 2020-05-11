Olay dün meydana geldi. Sabah evden tarlaya gidiyorum diye çıkan Abdil Aksangar’dan (60) uzun süre haber alamayan eşi Havva Aksangar, durumu yakınlarına bildirdi.

İHA'nın haberine göre, bunun üzerine yakınları ve mahalle sakinleri Abdil Aksangar’ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda Aksangar’a ait ceket sulama havuzunun kenarında bulunurken, durum jandarmaya bildirildi. Sulama havuzu ekipler tarafından boşaltılırken, Aksangar'ın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri Aksangar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aksangar'ın yüzünü yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip havuza düştüğü iddia edildi. Savcının incelemesinin ardından Aksangar, otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.