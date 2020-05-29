AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı.

İstanbul'da Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı.

AA'nın haberine göre, kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da, sosyal medyadan bu mesajı paylaştı

HALİÇ KONGRE MERKEZİ OTOPARKINDA DA KILINDI

Normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre bugün cuma namazından itibaren camiler ibadete açıldı.

DHA'nın haberine göre, cuma namazı için vatandaşlar Haliç Kongre Merkezi'nin otoparkına geldi. Vatandaşların beraberlerinde seccadelerini getirdikleri, sosyal mesafe kuralına uydukları, maske taktıkları görüldü. Maskesi olmayan vatandaşlara Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske dağıttı, kolonya ikram etti.

POLİS HAVADAN UYARDI

Cuma namazı için Haliç Kongre Merkezi’nin oto parkına toplanan vatandaşlara polis drone'la sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

AYLAR SONRA SELİMİYE'DE İLK CUMA NAMAZI

Edirne’de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Cami’nde Cuma Namazı cemaat eşliğinde kılındı.

İHA'nın haberine göre, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, çok sevinçli olduklarını adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, “Çok sevinçliyiz, bütün vatandaşlarımız bekliyordu. İnşallah bundan sonra fiziki tedbirlere dikkat ederek, Cuma namazlarını avlularımızda kılacağız” dedi.

Öte yandan, Selimiye Camii içerisinde, öğle ve ikindi namazları için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı. Cuma Namazı’nı eda etmek için gelen cemaatin büyük bir bölümü kendi seccadesini getirdi, getirmeyenlere de görevliler tarafından kağıt seccade verildi.

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