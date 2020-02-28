Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada İdlib'de yaşananlar hakkında provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.