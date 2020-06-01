Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunda şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) yaralandı. Aslan, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, araç Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.