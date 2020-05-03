Olay, Çağlayan Tünel'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel girişinde bekleyen iki kişi, ellerindeki taş ve demirleri yoldan geçen arabalara atmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen kişilerin attığı taş ve demirler, aralarında basın mensuplarını taşıyan bir otomobilin de bulunduğu 4 aracın kaporta ve camlarına isabet etti.
MOTOSİKLETE TAŞ İSABET EDİNCE
DHA'nın haberine göre, araç sürücüleri manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, atılan taşlardan biri o sırada arkadan gelen bir motosikletin arkasında oturan bir kadının kafasına geldi. Motosikleti durduran sürücü, taş atan kişilerden birini kovalayıp yakaladıktan sonra önce darp etti daha sonra sırtından birkaç kere bıçakladı. İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi, kanlar içinde yere yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen yaralı, tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir restoranın motosikletli kuryesi olduğunu belirleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
VATANDAŞLAR OLAYI ANLATTI
Atılan taşlardan birinin ön kapı sağ camını kırması nedeniyle olası ölümden döndüğünü ifade eden basın aracı sürücüsü Mustafa Özeni, "İşe gidiyorduk buradan. Buradan bir genç çocuk çıktı, elinde taş bekliyordu. Arabaya taş attı. Sol yapmasam belki de yüzüme gelecek. Sol sağ yaptım, bariyerlere giriyordum az daha. Ön cam gitti, arkadaki arabalarda arka cam gitti. Saldırıya uğradık burada. Direksiyonu kırmasak, kafamıza gelecekti" dedi.
Bıçaklı saldırıyı gören Erdal Yıldırım, " Bu iki Suriyeli herhalde uyuşturucu içmişler, yoldan geçen araçlara, motosikletçilere taş atmış. Ben onu gördüm. Arabalar sonradan yukarı çıktılar ters yönden geri geldiler. Motorcunun bir tanesi bıçak çıkarttı, çocuğu bıçakladı. Motosikletlinin arkasında bir kız vardı. Kafasına taş gelmiş, onun siniriyle ilk önce çocuğu darp ettiler, sonra bıçakladılar. Sonra gittiler" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!