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İstanbul'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş İskele Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı.

VATANDAŞ POLİSE İHBARDA BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu.

POLİSE ŞİŞE FIRLATTILAR

Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Uyaran polislere küfür ve hakaret ettiler. Bunun üzerine çıkan tartışmada şüpheliler, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı.

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BİR POLİSİN BURNU KIRILDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında zanlılardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir kişi, polis memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da zanlılar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

BURNU KIRILAN POLİS AMELİYAT OLACAK

Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 zanlı, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.