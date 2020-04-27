İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 4, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.