HABERTURK.COM

Kentte Fındıklı Öğretmenevi’nde işlediği cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanan zanlı Savaş Dalançıkar, sorguda cinayeti itiraf etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gamze Pala’ya aşık olduğunu belirten Savaş Dalançıkar "Gamze’yi 5 yıldan fazladır tanırım. Sevgi ve aşk duygularım vardı. Sosyal tesislerde garson olarak çalıştığında zaman zaman onu görmeye giderdim. Daha sonra öğretmenevinde çalıştığı dönemde ise onu uzaktan görüyordum. Olay günü arkadaşlarla birlikte alkol aldık. Sonra eve gidip, silah ile bıçak alıp tekrar parka indim. Maktulün çalıştığı öğretmen evine gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI BIÇAKLA KATLETTİ

Öğretmen evine giderek silahını gösterip Gamze Pala'yı çağırdığını söyleyen Dalançıkar, ifadesinde "Maktulle birlikte bulunan erkek şahıs panikledi. Onların paniklemesinin ardından ben de panikledim ve silahla iki el ateş ettim. Önce 4-5 metreden ateş ettim sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım, silahım tutukluluk yaptı. Daha sonra maktulun yanına gittim. Maktul yere düşmüştü. Boğazına bıçak darbesi vurdum” diyerek tamamladı. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.