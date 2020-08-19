DHA

Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı.

48 yaşındaki Celal Gümüş, sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi.

DHA'nın haberine göre Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı.

Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polise teslim oldu.