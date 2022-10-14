Selahattin Demirtaş'a 2.5 yıl hapis cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapması için Demirtaş'a söz verdi.

Savcının, kendisinin 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması için talepte bulunduğunu anımsatan Demirtaş, suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede suç işlediğine dair somut delil bulunmadığını, siyasi gerekçelerle hakkında dava açıldığını iddia eden Demirtaş, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Demirtaş "terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş hakkında takdiri indirim uygulanmadı.

Selahattin Demirtaş, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçlamasından ise beraat etti.

Demirtaş'a ceza verilmesi oy çokluğu, diğer suçtan beraati ise oy birliğiyle karara bağlandı.