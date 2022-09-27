Şebnem hemşirenin ölümünde flaş gelişme!

İstanbul Kadıköy'de, 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölümüyle ilgili davada, 'üçüncü kişi tarafından itme, atılma' bulgusu araştırılacak
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in (29), 7 Haziran 2021'de İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
DHA'da yer alan habere göre iddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık T.B.'nin ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
KAT GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık T.B. katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu. Olayın yaşandığı pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B, duruşmada tanık olarak dinlendi.
SANIĞI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Şebnem Köker'in saat 14.00-14.30 sıralarında bir erkekle pansiyona geldiğini belirten T.B., yanındaki kişinin sanık T.B. olup olmadığını hatırlamadığını ifade etti.
"ALKOLLÜ OLDUĞU BELLİYDİ"
Ellerinde içinde alkol olan poşetler olduğunu söyleyen T.B., Köker'in alkollü olduğunun çok belli olduğunu, kendisinden Türk kahvesi istediğini, içtikten sonra yanındaki kişiyle birlikte odaya çıktığını belirtti.
Tanık T.B, mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, sabah işe geldiğinde ölüm olayını resepsiyonda çalışan İbrahim adlı kişiden öğrendiğini, odaya girilmemesi konusunda uyardığını da ifade etti.
Polislerin sabah 10.30 gibi pansiyona gelerek odada inceleme yaptığını söyleyen T.B., onlar ayrıldıktan sonra görevli İbrahim'in elindeki bez parçasıyla maktulün kaldığı odaya girdiğini gördüğünü belirtti.
"KIZIMA ALKOLİK YAFTASI YAPIŞTIRILIYOR"
T.B.'nin ifadesinden sonra söz alan baba Köker, "Tanık beyanını kabul etmem. Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Kızıma sürekli alkolik yaftası yapıştırılıyor. Elimizde 13 saat görüntü var, ben bunları defalarca seyrettim" dedi.
"ALKOLÜ BEN ZERK ETMEDİM"
Sanık T.B. ise, "Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in içki içmediği babası tarafından sürekli dile getiriliyor. Şebnem'in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi ki, bu olay sırasında daha yüksek alkollü olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü şırınga ile Şebnem'e zerk etmedim" dedi.
MAHKEME DÜŞME RAPORU İSTEDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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