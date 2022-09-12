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Savcı tutuklama istedi! Hastaneyi birbirine kattılar!

Yalova’da anne-kız hastanede ortalığı birbirine kattı. Serum bağlanma talebi reddedilen anne kızıyla bir olup doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Çevrede buldukları eşyaları da sağlık görevlilerinde fırlatan anne-kız hastaneyi savaş alanına çevirdi. Mahkeme anne ve kız hakkında tutuklama kararı aldı

12.09.2022 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Savcı tutuklama istedi! Hastaneyi birbirine kattılar!
Savcı tutuklama istedi! Hastaneyi birbirine kattılar!
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İHA

Yalova'da alınan bilgiye göre, Yalova Devlet Hastanesi’nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi.

DOKTOR EKG ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.

HER ŞEYİ FIRLATTILAR

Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerinde ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı.

ERKEK HEMŞİREYE TEKME VE YUMRUK

Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı. Hızını alamaya anne kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin’e tekme ve yumruklarla saldırdı.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRI

Sonrasında olaylara müdahale eden güvelik görevlisi Esra Uslu’ya da saldıran zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

HAKLARINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sanıklar hakkında tutuklama kararı alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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