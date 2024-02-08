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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Samsun'da evli kadını vuran katil zanlısı polise teslim oldu

        Genç kadının katil zanlısı teslim oldu!

        Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı 31 yaşındaki Muradiye Terzi'yi tabanca ile vurarak öldüren 43 yaşındaki M.D., polise teslim oldu. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 08:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:18
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        Genç kadının katil zanlısı teslim oldu!
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        Samsun'da olay, önceki gün öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.

        SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi (31) evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin bir süre ilişki yaşadığı M.D. (43) olduğunu belirledi. M.D., dün emniyete giderek teslim oldu.

        HER İKİSİ DE EVLİ ÇIKTI

        Öte yandan Muradiye Terzi ile M.D.'nin her ikisinin de evli oldukları belirtildi. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Katil zanlısı M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Samsun
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