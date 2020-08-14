Son dakika haberler... Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısı!

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması bekleniyor.

AA'nın haberine göre sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.