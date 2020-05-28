SON DAKİKA! Restoran, kafe ve plajlarda yasak ne zaman kalkıyor? Koronavirüs tedbirleri

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında plajların, milli parkların ve bahçelerin de 1 Haziran'da faaliyete geçebileceğini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Turizm tesislerinin bünyesinde işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz.

Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

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