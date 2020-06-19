İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov SEGBİS ile katıldı. Tahliye edildikten sonra Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutulan Masharipov’un eşleri Zarina Nurullayeva ve Tene Trore çocukları ile geldi.
"PANDEMİ NEDENİYLE SAVUNMA HAZIRLAYAMADIK"
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, mahkeme başkanın, savcının mütalaasını Ocak ayında verdiğini hatırlatarak dosyayı karara çıkartmayı düşündüklerini söylemesi üzerine söz alan bazı sanık avukatları pandemi nedeniyle cezaevine gidip müvekkilleri ile görüşemediklerini bu nedenle savcının mütalaasına ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek süre istedi. Bir sanık avukatı da duruşmanın pandemi sonuna ertelenmesini talep etti.
"SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK"
Savcının mütalaasına ilişkin son savunması sorulan Masharipov ‘söyleyeceğim bir şey yok’ dedi.
"HİÇ BİR SUÇA KARIŞMADIK"
Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva “Bizi bir sene önce serbest bıraktılar. Bizi göç idaresine götürdüler. Orada yine bir sene tutuklu olduk. Önceleri yurt dışına çıkış yasağınız var deniyordu. 1 yıl kaldık. Sonra hastaneye götürdüler. Orada polisler bekledi. Sonra bizi yine göç idaresine götürdüler. Biz gerçekten tahliye olmadık ki. Hiç bir suça karışmadık. Biz gerçekten tahliye olmak istiyoruz. Hiçbir adalet görmedik” dedi.
“ÇOCUĞUMU HAPİSTE DÜNYAYA GETİRDİM”
Masharipov’un diğer eşi Trore ise “İstediğim tek şey bu dosyanın biran evvel sonuçlanması. Çünkü 3 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. 2 yılımı hapiste geçirdim. Çocuğum oldu. Çocuğumu hapiste dünyaya getirdim. Biran önce bu davanın bitmesini istiyorum” dedi.
BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme,sanıklardan Abulaiti Halike’nin tahliyesine diğer 17 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Mahkeme heyeti,verilen süreye rağmen savunma yapılmaması durumunda susma hakkı kapsamında değerlendirileceği uyarısında bulundu. Karar beklenen duruşma 7 Eylül’de Silivri’de görülecek.
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