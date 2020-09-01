Güvenlik güçleri kentte yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre, şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.