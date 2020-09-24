Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli´de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.

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