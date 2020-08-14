İHA

Kentte Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Gafarlı köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, büyük bir alanda çıkan yangın hızla ilerlerken yangına 4 helikopterin, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, çok sayıda arazözün ve iş makinesinin müdahale ettiği öğrenildi.