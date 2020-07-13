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Oscarlı yıldız Charlize Theron, 'Old Guard' adlı yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, “En iyilerinin Gaziantep'te olduğunu duydum” paylaşımında bulunmuştu.

Theron'a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, “Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep'e davet ediyoruz” paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etti.