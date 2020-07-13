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Son dakika haberi! Oscarlı yıldız Charlize Theron paylaştı, Fatma Şahin davet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baklava paylaşımı yapan Oscarlı yıldız Charlize Theron’u Gaziantep'e davet etti. Charlize Theron, Habertürk'ten Kadir Kaymakçı'ya verdiği röportajda "Daha önce baklava yedim tabii ki. Hatta Türkiye’de çok vakit geçirdim. 20’lerimin sonu, 30’larımın başıydı. Sırtımda çantam uzunca bir tatil yaptım Türkiye’de. Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya’yı küçük köyleri dolaştım. Baklava, lokum hepsini çok seviyorum. Türkiye’deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim" demişti

13.07.2020 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Charlize Theron
HABERTURK.COM

Oscarlı yıldız Charlize Theron, 'Old Guard' adlı yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, “En iyilerinin Gaziantep'te olduğunu duydum” paylaşımında bulunmuştu.

Theron'a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, “Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep'e davet ediyoruz” paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etti.

Charlize Theron: Daha önce baklava yedim tabii ki. Hatta Türkiye’de çok vakit geçirdim. 20’lerimin sonu, 30’larımın başıydı.
Sırtımda çantam uzunca bir tatil yaptım Türkiye’de. Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya’yı küçük köyleri dolaştım. Baklava, lokum hepsini çok seviyorum.
Türkiye’deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim

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