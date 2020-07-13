AA

Olayda, Yüksel ile odasında görüştüğü V.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. tabancayla Yüksel'e ateş açtı.

AA'nın haberine haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yüksel, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.