Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Ekrem İmamoğlu’nun yeni taksi sistemiyle ilgili yaptığı açıklama son 3 gündür gündemde. 5 bin yeni taksi plakasının kiraya verilmek suretiyle İBB tarafından piyasaya sürüleceğini söyledi İmamoğlu. Tabii bu açıklamayla birlikte ortalık karıştı. Taksiciler Odası ayaklandı. "Haberimiz yoktu, çok şaşırdık" diye. Oysa ki haberleri vardı. Hem de aylardır. Zira İstanbul’daki taksi sayısının artırılması yeni değil, bundan 10 ay önce yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi ve bu yönde komisyon oluşturulması için karar alındı. O kararda İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’nın da imzası var. Buradan şunu anlıyoruz ki aslında Taksiciler Odası’nın itirazı taksi sayısının artırılmasına değil, bu yeni işte patronun İBB olmasına. Taksiciler Odası’ndan kastım da plaka sahipleri. Bu mevzuya plaka sahipleriyle taksi şoförleri aynı pencereden bakmıyor. Plaka sahipleri, sektörde yeni bir ortak istemiyor. Bana ulaşan çok sayıdaki taksi şoförü ise tekelin kırılmasıyla üzerlerindeki baskının ortadan kalkacağını, özlük haklarına sahip düzenli bir sistemle çalışabileceklerini söylüyor. Zaten İBB’nin asıl hedefi de taksi tekelini bitirmek.

EN AZ YILDA 300 MİLYONLUK KAYNAK

Önceki yazımda da dile getirmiştim. İmamoğlu’nun bu yeni taksi sistemine geçmekteki asıl hedefi, taksi tekeline son vermek. Malum, taksi piyasasının nabzı Otocenter’da atıyor. Plaka alım-satım, kiraya verilme koşulları, aklınıza taksiyle ilgili ne geliyorsa Otocenter’da şekilleniyor. İşte İmamoğlu’nun hedefi de bu tekeli kırmak. Tabii 5 bin yeni taksi plakasının kiraya verilmesi İBB’ye ciddi bir kaynak sağlayacaktır. Şöyle basit bir hesap yapalım mesela. 5 bin taksi, 5 bin TL’den kiraya verilse ayda 25 milyon, yılda 300 milyon TL eder. Hali hazırda taksi kiraları Otocenter’da 9 bin TL.

"NÖBETÇİ TAKSİ"

Bundan 6 ay önce ilk etapta 5+5 bin taksi plakasının piyasaya sürüleceğini yazmıştım. İmamoğlu şimdilik 5 bin taksi plakasından bahsediyor ama sayının artırılması masada. Bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyor. Dün akşam, İBB’nin üst düzey bir yetkilisinden, bu yeni taksi sisteminin şekillenmesinde rol oynayan önemli bir isimden yeni detaylar öğrendim. Buna göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde şu anda kentteki taksi ihtiyacının belirlenmesi için bir çalışma yürütülüyor. Taksi ihtiyacı, nüfus, toplu taşıma ve özel araç kullanan insan sayısı, gayri safi milli hasıla gibi çeşitli parametrelerle matematiksel bir hesapla ortaya çıkıyor. Aldığım bilgilere göre bu hesaplamalarda kentteki taksi ihtiyacının 35 bin civarında olduğu görülmüş. Çalışma ve projelendirme sürüyor. Yine bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da gece bin 500 taksinin yeterli olduğu, ihtiyaca karşılık verdiği saptanmış. Ve bu nedenle de ‘Nöbetçi taksi’ projesi masada. Yine önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir model olacak gibi.

İSTANBUL’A ÖZEL TAKSİ İÇİN YARIŞMA

İBB kaynağından aldığım başka bir bilgi de İstanbul’a özel taksi üretme hedefi. Bu konuda da bir çalışma yürütülüyor. Dayanıklılığı, konforu, kapasitesiyle ihtiyacı karşılayacak yeni bir taksi modeli için de dizayn yarışması, üretim yarışması açılacak.

YENİ 5 BİN TAKSİ NE ZAMAN?

Gelelim İmamoğlu’nun açıkladığı bu yeni taksi modeline ne zaman geçileceğine… İBB hızla konuyu UKOME gündemine getirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının ardından İBB Meclisi’ne, eğer oradan onay çıkmazsa da Encümen kanalıyla sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tabii önce UKOME’den karar çıkması gerek. Ancak UKOME’deki dengeler buna izin verecek mi göreceğiz…