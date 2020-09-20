Muğla'da Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda yıldırımdan çıktığı tahmin edilen yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangın, müdahalenin ardından kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.