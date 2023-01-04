Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika haberler: MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz! - Güncel haberler

MHP'li Semih Yalçın: Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, "Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz" dedi

Giriş: 04.01.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz! - Güncel haberler
"Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz!"
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"MHP’nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü, itici gücünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen bazı çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek partimiz aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiği gözlemlenmektedir.

Dost görünen düşmanlarımızdan da, açık hasımlarımızdan da, siyasi rakiplerimizden de partimize, teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır.

Biz sabır ve suhulet gösterdikçe, itidal ve müsamaha ikliminde kaldıkça; fitne ve fücur erbabı çarklarını daha bir ihtirasla döndürmekte, daha bir cesaretlenip fütursuzlaşmakta, her zamankinden daha seviyesiz yöntemlere başvurarak hücumlarını arttırmaktadır.
Davamızı, Ülkücü Hareket’i ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın!

Hazreti Ali'nin veciz bir sözü vardır, “Susmak vakardır.” diye… Susup sükût ettiysek; fitne kazanını kaynatan dönek, hain ve facirlerin ateşine odun taşınmasına engel olmak istediğimizdendir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bazen sabretmeyi bilmek gerekir. Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Beklemesini biliriz ama mütereddit değiliz.

Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz. Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz. Vakti geldiğinde Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar olur; şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız.

MHP'nin acılarına el ovuşturup sevincine buğzedenlerin suretihaktan görünmelerine prim vermeyiz.
Timsah gözyaşlarına kanmayız. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız. Kurusıkı atanlara itibar etmeyiz. 53 yıldır durduğumuz yerden milim oynamayız. Geldiğimiz noktadan dönmeyiz.

Akrebin kıskacında yoğrularak sürdürdüğümüz siyasi mücadeleden, tutarlı duruşumuzdan zerrece taviz vermeyiz. İlkelerimizi, tutarlı siyasi duruşumuzu savunmaktan geri durmayız. Doğru bildiğimizden şaşmaz, tavrımızı değiştirmeyiz. Biz, yolumuzdan dönmez, hedefimizden sapmayız.

MHP; bugüne kadar Hakk’ın, hakikatin peşinde olmuştur, bundan sonra da aynı çizgide cesaret ve kararlılıkla yürüyecektir. Ahlak, dürüstlük, ehliyet ve liyakat daima temel düsturlarımız; yalan, fitne ve fesat düşmanımız olmuştur. Bizden görünüp bizi birbirimize düşürmeye çalışanların, üzerimizden siyasi çıkar sağlamasına fırsat vermeyiz.

Bizi anlamak istemeyenlere sabırla haklılığımızı anlatmaktan da geri durmayız. Bununla birlikte, bizi dost bellemeye niyeti olmayanlara alaka ve dostluğumuzu heba ve feda etmeyiz. Bize zorluk çıkarmaya, yolumuza engel döşemeye çalışanları bertaraf etmesini biliriz. Bizim tarafımız ve yerimiz bellidir.

Tarafımız Türk milleti, yerimiz milletin sinesidir. Yolumuz Hak yolu, hedefimiz milletin bekasıdır.
Türk milleti var oldukça MHP de var olacaktır. MHP, aziz milletimizin varlık sigortasıdır ve bu fonksiyonunu icra etmesine hiç kimse engel olamayacaktır. Karanlık mahfillerde tezgâhlanan kirli oyunlar; MHP'nin birlik ve beraberliğini, kuvvetli teşkilatlarımızın dirlik ve düzenini bozamayacaktır.

MHP, 53 yıldır her badireden, her engelden, her tuzaktan güçlenerek çıkmayı bilmiştir. İtibar suikastları, aleyhimizdeki algı çalışmaları, partimizi güçten düşürmeye, takatimizi tüketmeye matuf saldırılar, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.

Kitleleri şaşırtmaya, ortalığı karıştırmaya, kaos yaratmaya, MHP’nin kurumsal kimliğini lekelemeye dönük dolap ve tezgâhlar karşısında en adil hakem Türk milletidir. Biz; Hakk’a ve hakikate inandığımız gibi, milletimizin ferasetine de güveniyoruz. Olaylar, insanlar, kurumlar, senaryo ve kurgular üzerinden MHP’yi zaafa uğratacağını, ışığının söndürüleceğini vehmedenler aldanmaktadır.
MHP, siyasette kutup yıldızıdır.

MHP; milletimizin kader çizgisinde bir istikbal kervanı, istiklal bayrağıdır. Sırtlandığımız kutsal yükü Kızılelma”ya götürmemize, taşıdığımız bayrağı zirveye çıkarmamıza hiç kimse, hiçbir beşer mani olamayacaktır. Bayrağı lekelemeyecek, lekeletmeyeceğiz.

Nefislerini zirveye taşımaya mütemayil fitne erbabının, davamızın ismetini kirletmesine izin vermeyeceğiz. Partimizi zarara uğratmaya, itibar ve haysiyetten düşürmeye; milletimizin sinesindeki, yüreğindeki yerini değiştirmeye yeltenenlerin çabaları beyhudedir. Partimizin millet nezdindeki muhabbet ve kredisini hiç kimse tüketemeyecektir.

MHP’ye oyun kurmaya, başına tezgâh açmaya çaba gösterenler ziyandadır. MHP; bugüne kadar itibar suikastlarından, haysiyet ve şeref pusularından güçlenerek çıkmıştır; bundan sonra da devran değişmeyecektir. MHP camiası; kirli tezgâhlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir.
Şehitlerimizin aziz ruhları manevi rehberimiz, bize bıraktıkları mücadele azmi kudret kaynağımızdır.
Yüce Allah; fasıklarla değil, doğrularla birliktedir!"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.