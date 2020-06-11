Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda tepki çeken video kliple ilgili gözaltına alınan Batu Belen ile çekimi yapan Utku Şahinkaya, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki çeken kliple ilgili CİMER'e gelen şikâyetlerin ardından 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu kliple ilgili haberimizin ardından dün Batu Belen ve klibi çeken Utku Şahinkaya gözaltına alınmıştı.

Belen ve Şahinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.