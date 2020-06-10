Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir klip büyük tepki çekti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran ve CİMER'e şikâyet edilen kliple ilgili 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, geçen günlerde mezarlıkta çekilen bir video klip sosyal medyada paylaşıldı. Klipte Osmanlı dönemi mezarlar üzerinde yürüyen bir şahıs yer alıyordu. İlginç kıyafetli şahsın Batu Belen olduğu iddia edildi.

CİMER'E ŞİKÂYET SONRASI SORUŞTURMA

Osmanlı dönemine ait mezarlar üzerinde yürüyerek subliminal mesajlar içeren bir klip çektiği iddia edilen Batu Belen'e büyük tepki geldi. Müzik eşliğindeki görüntülerin ardından yüzlerce kişi CİMER'e ihbar bulundu. Şikâyetlerin ardından harekete geçen savcılık, video klipte yer alan görüntülerle, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle Batu Belen hakkında soruşturma başlattı.