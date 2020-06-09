Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nde 200 dönüm buğday ekili tarlada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, gelen ekipler, yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri de traktörle alevlerin bulunduğu alanın çevresini sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarladaki buğday tamamen yanarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.